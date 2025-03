Polícia confirma que corpo encontrado em Cajamar (SP) é de Vitória

A polícia confirmou que o corpo encontrado na mata em Cajamar, na Grande São Paulo, é da garota Vitória. O reconhecimento foi feito pela família. Segundo os agentes, o corpo estava degolado e com o cabelo raspado. Vitória Regina de Souza estava desaparecida desde a última quarta (26). Os agentes se dirigiram ao local do corpo após sentirem um odor forte. Com ajuda de cães farejadores, eles chegaram à localização exata.



