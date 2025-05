Polícia de São Paulo busca criminosos que atiraram em agente da GCM na zona leste

Policiais e guardas municipais de São Paulo estão procurando quem atirou na agente da Guarda Civil Municipal, Ingrid Alves. Ela levou cinco tiros durante uma tentativa de roubo nesta terça-feira (27). A ocorrência foi na região do Jardim Iguatemi, na zona leste da capital paulista. Ela foi levada ao hospital da região, mas não há informações sobre o estado de saúde dela. Os criminosos fugiram em um carro roubado. Equipes da Polícia Militar, incluindo o helicóptero Águia, participam das buscas pelo autor dos disparos e por, pelo menos, dois comparsas que estavam com ele.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!