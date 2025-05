Polícia descobre depósitos e centros de distribuição de drogas em comunidade em SP

A polícia descobriu duas casas utilizadas como depósitos e centros de distribuição de entorpecentes em uma comunidade durante uma grande operação contra o tráfico de drogas em Jundiaí, no interior de São Paulo. As residências funcionavam como “casas-bomba”, com grande quantidade de drogas já fracionadas e prontas para a venda, totalizando um prejuízo estimado em mais de R$ 500 mil para a organização criminosa. Quatro suspeitos foram presos nas primeiras buscas. Um homem também foi flagrado abandonando um pacote de drogas e tentando fugir, mas acabou detido. Investigações apontam que o imóvel utilizado por ele também servia como local para julgamentos clandestinos promovidos por facções criminosas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!