Polícia descobre novos segredos do PCC no celular de ‘Malévola’, a chefona da facção

A polícia descobriu importantes informações sobre Maiara, conhecida como Malévola, chefe do PCC, ao acessar seu celular. A investigação revelou grupos de conversa sobre recrutamento e estratégias da facção, incluindo vídeos de execuções e planos com membros presos. Uma operação resultou na prisão de quase 30 mulheres ligadas ao RH Rosa, um setor da organização liderado por mulheres. Estas desempenhavam funções cruciais, como recrutamento e gestão financeira. Mayara, a "Malévola", tinha grupos de conversas com lideranças da facção em todo país. Nesses grupos, foram encontradas conversas sobre recrutamento, vídeos de execuções, planos com faccionados presos, incluindo o marido dela, um dos braços direitos do PCC no Nordeste. "Malévola" chegou a levar uma mulher de apelido "Felina" de São Paulo para o Piauí para dar aulas e treinamentos. Agora que já sabe como o clã de "Malévola" agia, a polícia se prepara para uma nova operação e novas prisões podem acontecer a qualquer momento.



