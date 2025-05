Polícia descobre que jovem desaparecido desde 2024 foi sequestrado e assassinado

Lucas Carlos está desaparecido desde outubro do ano passado. Durante as investigações, a polícia descobriu que ele foi sequestrado e assassinado por dois homens. Alexandre e Paulo são os principais suspeitos do crime. Alexandre foi preso em um sítio em Igaratá, no interior de São Paulo. No local, uma arma e carros de luxo foram encontrados. Agora, os policiais fazem buscas por Paulo Ricardo, o outro suspeito de matar o jovem, e tentam descobrir a motivação do crime. A polícia também tenta localizar o corpo de Lucas Carlos, que ainda está desaparecido.



