Polícia descobre que morte de policial penal em SP foi latrocínio cometido por quadrilha

O policial penal Ednaldo Ricardo da Silva, de 49 anos, morto a tiros há duas semanas em São Paulo, foi vítima de uma quadrilha especializada em roubos de motos. Os criminosos atiraram ao descobrir que ele era agente penitenciário. Inicialmente tratado como possível homicídio, o caso agora é investigado como latrocínio. A polícia identificou que os suspeitos Kauã, de 19 anos, Daniel, de 18, e Brendon, de 24, já haviam cometido outros dois assaltos na região antes do crime. Uma moto usada na ação foi apreendida durante as buscas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!