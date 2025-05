Polícia encontra mansão luxuosa de ‘Paulinho Fogueteiro’ em comunidade do RJ

A polícia encontrou uma mansão durante uma operação no Rio de Janeiro. Os agentes procuravam pelo chefe de facção, Paulo César de Castro, conhecido como Paulinho Fogueteiro, mas o que encontraram foi apenas a casa luxuosa escondida na comunidade. Drogas, joias e aparelhos eletrônicos foram apreendidos. Paulinho é um dos principais membros do Comando Vermelho. Ele mantém a caixinha do grupo, usada para financiar ataques à outras facções e a compra de armas. Três pessoas foram presas durante a operação, mas Paulinho continua foragido.



