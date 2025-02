Polícia faz buscas por adolescente suspeito de matar duas pessoas, um empresário e uma mãe de quatro filhos. Os dois criem teriam um intervalo de alguns meses, pois nesse período o rapaz foi detido e libertado. No último crime, o suspeito e um comparsa de 15 anos se envolveram em uma confusão após roubarem uma moto. Os adolescentes atiraram contra o dono da moto e o irmão dele, mas os rapazes conseguiram desviar, mas um dos disparos atingiu Jéssica, que estava do outro lado da rua e não tinha relação com a confusão.