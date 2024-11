Polícia faz buscas por criminosos em comunidade dominada pelo PCC

A Guarda Civil Metropolitana chega à casa onde mora um suspeito procurado por fazer parte de uma quadrilha que estaria aterrorizando as pessoas no extremo leste de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram a ação dos três assaltantes. Eles abordam um motorista e partem com o carro. As viaturas agora fecham o cerco na comunidade dominada pelo PCC em busca dos criminosos.