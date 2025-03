Polícia faz buscas por Ingrid Vitoria e pelo vizinho suspeito de sequestrá-la

Buscas acontecem neste momento pela garota Ingrid Vitoria, sequestrada pelo vizinho. Jocelmo é procurado pela polícia. Após aceitar uma carona, a adolescente foi levada enquanto sua mãe, Adriana, conseguiu escapar com o filho mais novo. A cidade de Santa Maria da Boa Vista está parada. A menina é de Curaçá, na Bahia, e foi visitar a família em Pernambuco. A polícia encontrou uma mochila com uma carta dentro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!