Polícia identifica traficante como possível mandante do assassinato de policial civil

O traficante conhecido como "RD", ex-integrante de milícia e atualmente ligado ao Comando Vermelho, seria o mandante do ataque que matou o policial civil João Pedro e baleou o carro de sua companheira, uma juíza, durante uma emboscada no trânsito. Investigadores apontam que o mesmo grupo criminoso já estaria envolvido no assassinato de um agente penitenciário após um assalto a uma loja de bebidas. Um suspeito de participar do ataque ao policial já foi preso. A polícia segue em busca de mais integrantes da quadrilha.



