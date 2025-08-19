Polícia investiga Praia dos Milionários, na Bahia, após quatro crimes serem registrados no local

Polícia, peritos e investigadores trabalham em uma mata na Praia dos Milionários, em Ilhéus, na Bahia. Eles estão recolhendo provas para identificar o responsável por ao menos quatro crimes registrados em menos de 48 horas. Três vítimas, duas professoras e a filha de uma delas, foram encontradas mortas com sinais de violência. Outro caso ocorreu no mesmo local: um homem, identificado como João, levou um tiro e disse ter sido atacado por um criminoso mascarado. Uma mulher relatou ter sido abordada por alguém com as mesmas características, na mesma área onde as professoras foram assassinadas.



