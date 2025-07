Polícia investiga se os ataques a ônibus têm relação com grupos organizados na internet

Mais de 400 ônibus foram atacados em diferentes regiões do estado de São Paulo nos últimos dias. A polícia investiga se os crimes têm relação com grupos organizados na internet, já que ocorrem em horários e locais variados, sem reivindicação por parte de facções. A Secretaria de Segurança Pública reforçou o policiamento, acionou delegacias especializadas e envolveu a divisão de crimes cibernéticos para monitoramento digital. Os ataques afetam diretamente o cotidiano da população e causam prejuízos operacionais às empresas de transporte, que seguem colaborando com as investigações. O apresentador Reinaldo Gottino foi às ruas para entender a situação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!