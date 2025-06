Polícia já possui imagens de empresário desaparecido no kartódromo, revela esposa

O empresário Adalberto Júnior está desaparecido desde a última sexta (30) após participar de um evento de moto Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Nesta segunda (2), a polícia escutou testemunhas e familiares. O Cidade Alerta conversou com Angela e Adalberto, pais do empresário. Guilherme, primo de Adalberto Júnior, contou que participou das buscas pelo autódromo e chegou a conversar com Rafael, amigo que também estava no evento. A esposa Fernanda Dândalo também falou com a nossa equipe e trouxe novos detalhes sobre a investigação. A polícia já possui imagens do empresário caminhando pelo kartódromo após voltar do carro. Veja.



