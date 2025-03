Polícia localiza testemunha que pode ter relação com as mortes de Vitória e Edna

Nesta quinta (13), a polícia localizou uma nova testemunha que pode ter relação com as mortes de Vitória Regina de Souza e Edna Silva. Ela pode ser fundamental para o desfecho do caso e para o cruzamento de informações. Além dela, os policiais também estão na casa de uma outra testemunha. Acompanhe.



