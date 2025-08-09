Logo R7.com
Polícia pede a prisão de pai e filho acusados pelo sumiço de homens contratados para cobrar dívida

Os quatro amigos desapareceram após saírem de SP para cobrar uma dívida de R$ 1 milhão no PR

Cidade Alerta|Do R7

Buscas intensas acontecem para tentar achar os quatro amigos que saíram de São Paulo, contratados para cobrar uma dívida de R$ 1 milhão, no Paraná. Testemunhas disseram que ouviram tiros vindos da fazenda onde os quatro amigos marcaram o encontro com o devedor. A polícia divulgou a foto de pai e filho que estão sendo acusados pelo sumiço dos homens e pede a prisão dos suspeitos.

