Polícia pede a prisão de pai e filho acusados pelo sumiço de homens contratados para cobrar dívida

Buscas intensas acontecem para tentar achar os quatro amigos que saíram de São Paulo, contratados para cobrar uma dívida de R$ 1 milhão, no Paraná. Testemunhas disseram que ouviram tiros vindos da fazenda onde os quatro amigos marcaram o encontro com o devedor. A polícia divulgou a foto de pai e filho que estão sendo acusados pelo sumiço dos homens e pede a prisão dos suspeitos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!