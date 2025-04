Polícia prende bancário que atropelou e matou uma diarista e fugiu sem prestar socorro, no DF

A polícia prendeu o bancário que atropelou e matou a diarista Maria Núbia dos Santos, de 46 anos, em Brasília, no Distrito Federal. A vítima estava a caminho do trabalho. Daniel Henrique da Silva se escondeu por cinco dias. O carro que ele dirigia atingiu em cheio a moto de Maria Núbia. Imagens de câmeras de segurança mostram quando a moto da vítima desliza pela pista após a batida. O bancário desceu do carro, caminhou até onde estava Maria Núbia, apenas a olhou e voltou para o veículo, sem prestar socorro. Ele fugiu do local. Segundo a polícia, antes do atropelamento, Daniel ingeriu bebida alcoólica em uma casa de jogos.



