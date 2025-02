Polícia prende estudante de Direito envolvido na execução do delator do PCC

A Polícia Civil prendeu Marcos Brito, de 23 anos, estudante de Direito, na manhã desta quinta-feira (16), em sua residência no bairro Tatuapé, zona leste de São Paulo. Ele é acusado de auxiliar o olheiro Kauê Coelho, suspeito de envolvimento na execução de um empresário, durante a fuga após os tiros. Marcos também é irmão de Matheus Brito, que teria transportado Kauê ao Rio de Janeiro após alertar sobre a chegada do empresário no aeroporto. Além de sua ligação com Kauê, Marcos é investigado por envolvimento no tráfico de drogas com o olheiro e a namorada de Kauê, Jackeline Moreira.