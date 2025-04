Polícia prende ‘maníaco da faca’ após novo ataque durante assalto em Guarulhos (SP)

O “maníaco da faca”, Vinícius de Oliveira, de 37 anos, foi capturado após agredir e esfaquear uma vítima durante um assalto, registrado por câmeras de segurança. O homem, que teve o celular roubado, sofreu múltiplos golpes de faca e precisou ser submetido a cirurgia. As imagens ajudaram na identificação do suspeito, que foi preso com a arma do crime em sua mochila.



