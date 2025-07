Polícia prende pistoleiro que matou um pai e o filho de 2 anos

O suspeito de matar pai e filho na rua foi preso. Moisés de Souza, de 23 anos, e Miguel, de 2, foram baleados enquanto estavam em uma moto. Câmeras de segurança registraram o momento em que ambos são atingidos. A mãe da criança também estava na moto. Mesmo ferida, ela correu para socorrer o filho. O autor dos disparos, Luiz Fernando, seria pistoleiro de uma facção criminosa. Ele confessou a participação no crime após ser preso. Pai e filho não tinham ligação com o crime. A mãe agora está sendo ameaçada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!