Polícia prende traficante de facção criminosa em motel em Alagoas

A polícia de Alagoas prendeu um traficante considerado perigoso. Jonathan Santana, de 24 anos, foi preso enquanto estava em um motel. Ele é integrante de uma facção criminosa e acumula quatro mandados de prisão preventiva. Ele é acusado de matar três pessoas em uma disputa por território para venda de drogas. Segundo a polícia, no baralho do crime, ele é conhecido como “Dez de Ouro”. Jonathan morava em um condomínio de luxo, onde foi preso.



