Polícia prende traficantes ligados ao Comando Vermelho em Manaus (AM) após meses de investigação

A polícia prendeu traficantes ligados ao Comando Vermelho na zona sul de Manaus, a capital do Amazonas. Foram meses de investigação até chegar aos criminosos. A quadrilha também ostentava armas caras e de grosso calibre, como o fuzil AK-47. Durante a ação, os agentes apreenderam drogas, munições de uso restrito e balanças. Os criminosos passavam informações aos gerentes do tráfico no Rio de Janeiro, além de distribuírem drogas na região.