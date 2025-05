Polícia prende três homens suspeitos de matarem jovem grávida de 22 anos

A Polícia Civil prendeu três homens suspeitos de envolvimento no assassinato de Raiane do Prado, jovem de 22 anos que estava grávida de um dos acusados, em Pratânia, no interior de São Paulo. Segundo as investigações, a motivação do crime seria a recusa do pai da criança em assumir a paternidade. O veículo utilizado no crime foi apreendido, e peritos localizaram manchas de sangue no interior do carro. Apesar das prisões, o corpo de Raiane ainda não foi localizado, e as buscas continuam.



