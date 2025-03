Polícia procura entender ligação entre o caso Vitória e corpo de idosa encontrado em cachoeira

No começo das buscas por Vitória Regina de Souza, de 17 anos, o corpo de uma mulher foi encontrado em uma cachoeira entre Cajamar e Jundiaí, no interior de São Paulo. Ela foi identificada como Edna Oliveira Silva, de 65 anos. A idosa trabalhou como cuidadora na casa da família do suspeito Maicol. Uma terceira pessoa, que alegou ter sido informada por um amigo sobre a localização do corpo, notificou a Guarda Civil. A polícia investiga essa informação enquanto busca entender as ligações entre os casos, que envolvem os mesmos suspeitos.



