Polícia procura nutricionista acusado de abusar sexualmente uma paciente dentro do consultório

A polícia está à procura do nutricionista Daniel Victor Lima Casagrande, acusado de abusar sexualmente uma paciente. Imagens de câmeras de segurança do consultório registraram o momento em que ele encerrou uma consulta com a mulher que fez a denúncia. Nas redes sociais, Daniel Casagrande compartilha conteúdos sobre nutrição e mantém uma imagem profissional. Esta não é a primeira acusação contra o nutricionista, e, diante da nova denúncia, a polícia solicitou sua prisão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!