Polícia procura por um dos chefes do PCC acusado de ser mandante das mortes de professor e estudante

A polícia procura por Fernandes Nogueira, conhecido por Mafioso, um dos chefes do PCC no sul do país. Em função da disputa interna, ele mandou matar o seu, até então, braço direto, para ficar com todo poder. Porém, ao chegar na casa desse comparsa, somente a esposa dele, Camila, de 23 anos, estava no local. Ela foi sequestrada, morta e enterrada como forma de recado para o companheiro. Mafioso também é suspeito de mandar matar um professor a tiros. Fábio do Amaral foi executado por pelo menos dois homens com diversos disparos por ter cobrado uma dívida de um dos melhores amigos de Mafioso e membro da facção.