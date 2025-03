Polícia realiza operação em comunidades do RJ para localizar envolvidos na morte de agente

A polícia realizou uma operação, nesta segunda-feira (31), em comunidades do Rio de Janeiro, para localizar os criminosos envolvidos na morte do policial João Pedro Marquini. Ele foi baleado em um ataque no trânsito enquanto voltava para casa. A esposa dele, a juíza Tula Mello, estava em um carro blindado logo atrás dele e não se feriu. A polícia investiga se o caso envolveu uma tentativa de assalto ou se os criminosos chegaram para atacar o policial ou a juíza.



