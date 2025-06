Polícia suspeita que dono de loja de cosméticos tenha sido morto por agiotagem

O empresário Alisson Fabio Duarte Batista, de 42 anos, foi morto a tiros. Ele era proprietário de uma loja de cosméticos e foi surpreendido quando saia do estabelecimento. Câmeras de segurança mostram um suspeito indo em direção ao local onde o empresário estava. Poucos segundos depois, ele aparece novamente correndo. Segundo os investigadores, o suspeito fugiu em um Jeep Compass, que já foi localizado pela polícia. Uma das linhas de investigação trabalha com a hipótese do empresário ter sido morto por conta de agiotagem. Um vídeo flagrou algumas pessoas retirando dinheiro dos bolsos da bermuda de Alisson após os disparos.



