Polícia tenta descobrir ligação entre esposa de policial aposentado assassinado e atirador

O policial aposentado Arnaldo José foi morto na gráfica que era dono por criminosos disfarçados de catadores de recicláveis. Agora, a polícia descobriu o envolvimento da esposa da vítima durante buscas pelo atirador. O comparsa, Diego, foi preso e confessou participação no crime. Depois de identificar o atirador, as buscas começaram. Quando chegaram na casa de Ronaldo, os policiais encontraram Maria Francileide, esposa do policial civil, conversando com os familiares do suspeito foragido. Durante uma conversa com ela no local, os policiais notaram que ela estava com uma arma na cintura. Arma essa que pertencia ao investigador. Maria foi presa e a polícia tenta localizar Ronaldo e descobrir qual a ligação dele com a esposa do investigador.