Polícia troca tiros com ladrões que roubaram carro de luxo no centro de São Paulo

Policiais cercaram e trocaram tiros com ladrões que roubaram um carro de luxo na região central de São Paulo. O veículo blindado foi parado após um pneu furar durante a perseguição no bairro do Bom Retiro, onde os suspeitos tentaram fugir. Imagens mostraram o intenso tiroteio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!