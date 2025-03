Policial civil aposentada é sequestrada e mantida em cativeiro em São Paulo

A polícia está em busca de dois homens suspeitos de sequestrar e manter em cativeiro uma policial civil aposentada de 71 anos, que foi abordada por três indivíduos ao sair da casa de uma familiar. As câmeras de monitoramento flagraram o momento em que os criminosos a colocaram no próprio carro e a levaram para um cativeiro, onde realizaram transferências bancárias e exigiram R$ 100 mil de resgate. A idosa foi ameaçada de morte várias vezes, mas foi resgatada após a prisão de um dos suspeitos, que indicou o local do cativeiro. Os outros dois comparsas fugiram, e a vítima, apesar do susto, passa bem. O carro utilizado no crime já foi recuperado, e a investigação aponta que os criminosos não sabiam que se tratava de uma policial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!