Policial civil atira e mata vizinho que comemorava aniversário do filho de 8 anos

Em Goiânia (GO), um policial civil atirou e matou vizinho que comemorava o aniversário do filho de 8 anos. André Carvalho era agricultor. Os disparos aconteceram após o policial reclamar do som alto que vinha da festa de criança. O atirador disse ter agido em legítima defesa após se sentir ameaçado. Um irmão de André foi atingido de raspão e não corre risco de morrer.



