Policial militar mata personal trainer e é morto por homem misterioso na frente de academia no Pará

Uma sequência de assassinatos ocorreu na frente de uma academia em Belém (PA). O personal trainer Alberto Quintela foi morto a tiros após ser abordado por um homem de moto, identificado como o policial militar Rodrigo Alves, quando se preparava para sair de carro. Segundos depois, Rodrigo também foi executado por outro homem, que atravessou a rua com uma arma em punho e atirou contra ele logo após o crime. A motivação que levou o PM a atirar no personal ainda não foi esclarecida, assim como a identidade e as intenções do terceiro envolvido, que matou Rodrigo. A polícia analisa as imagens de câmeras de segurança e busca entender se o segundo atirador agiu para impedir a execução ou se tinha outra ligação com o caso.



