Polícias procuram por quadrilha que atacou agência bancária e quartel policial em Minas Gerais

A Polícia Federal e as polícias de Minas Gerais e de São Paulo procuram pela quadrilha que atacou uma agência bancária e um quartel da Polícia Militar durante a madrugada desta terça-feira (8), na cidade de Guaxupé, em Minas Gerais. A quadrilha usou bombas e armas de grosso calibre no ataque. Moradores filmaram criminosos encapuzados, fortemente armados passando pelas ruas e disparando. Ninguém ficou ferido gravemente. Os criminosos fugiram na sequência, em carros, para uma região de mata, próxima de uma estrada. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado, mas cinco veículos foram reconhecidos pela polícia e dois deles já foram encontrados, capotados em uma estrada rural.



