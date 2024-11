Populares invadem delegacia e lincham homem acusado de abusar e assassinar uma criança

Um homem acusado de abusar e assassinar uma criança foi preso em Jutaí, no interior do Amazonas, mas uma multidão invadiu a delegacia e retirou o criminoso de lá. No meio da rua, ele foi linchado e queimado vivo por uma multidão. Vídeos dos momentos de tensão em frente à delegacia ajudaram a identificar 30 suspeitos que foram indiciados, quatro deles já estão presos, inclusive a mãe do menino.