Porteiro e pais idosos são agredidos por parentes após discussão por telefone no interior de SP

O porteiro Robson, de 56 anos, foi brutalmente agredido após discutir por telefone com a irmã, Nádia, quando seus pais idosos pediram ajuda por estarem passando mal em Taubaté, no interior de São Paulo. Incapaz de deixar o trabalho, ele acionou a irmã, que se recusou a socorrer os pais, o que teria motivado a briga. Horas depois, três homens armados com barras de ferro e até um revólver foram até a casa de Robson e o atacaram.



A mãe dele, dona Benedita, de 77 anos, ouviu os gritos e tentou defendê-lo, mas também acabou espancada. O pai, seu Rubens, de 84 anos, correu para ajudar a esposa e o filho e também foi alvo da violência. Um dos agressores é William, neto do casal e sobrinho de Robson. Os idosos precisaram ir até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra o próprio parente. O caso agora é investigado pela Polícia Civil.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!