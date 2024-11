Porteiro percorre quase 600 km em busca de pistas sobre paradeiro de esposa e filhos desaparecidos

Desde o último dia 12 de novembro, a vida de Isac Lima virou de ponta-cabeça. Depois do aniversário do primogênito, a esposa Poliana sumiu com os dois filhos: Joabe, de 6 anos e Eloah, de 2. Depois de alguns dias sem notícias, uma pista surgiu: um débito no vale-alimentação em uma lanchonete em São Paulo. Sem pensar duas vezes, Isac, junto com o irmão, foi procurar a família, percorrendo quase 600 km em busca de pistas. Acompanhe!