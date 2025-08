Preso injustamente, ator famoso é solto graças a provas mostradas no Cidade Alerta

Um ator famoso que foi preso por agredir idoso em São Paulo, e que diz ser inocente, deixou a prisão graças a provas mostradas no Cidade Alerta. Rodrigo Oliveira atuou em trabalhos famosos, como Sintonia e Cidade de Deus. Ele é figura conhecida na TV por fazer várias propagandas. A família diz que não foi ele quem agrediu o idoso e que o reconhecimento foi feito por ele estar com uma roupa semelhante à do agressor. Rodrigo agora está em casa e a equipe do Cidade Alerta acompanhou o momento emocionante do reencontro dele com a mãe, a dona Cida, e a festa com que Rodrigo foi recebido ao chegar em casa.



