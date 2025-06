Procurador mata esposa e filho de 2 meses em condomínio de luxo no interior de São Paulo

O procurador jurídico Rafael Horta, de 40 anos, matou a companheira Cristiane, de 38 anos, e o filho do casal, Theo, de 2 meses, dentro da casa onde moravam em um condomínio de alto padrão em Limeira, interior de São Paulo. Após o crime, ele tirou a própria vida. As vítimas foram encontradas pelo avô da criança, que iria levá-la a uma consulta médica. Segundo relatos de pessoas próximas, o casal estava em processo de separação e Cristiane teria decidido encerrar a relação, o que Rafael não teria aceitado. A polícia investiga o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!