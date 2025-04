Professora encontrada morta na zona sul de São Paulo pode ter sido vítima de homicídio

A polícia investiga a morte misteriosa da professora Fernanda Bonin, de 42 anos, na zona sul de São Paulo. Ela foi encontrada morta numa área remota, com um fio enrolado no pescoço. Fernanda era formada pela USP e dava aulas de matemática em uma renomada escola bilíngue da capital. Segundo o boletim de ocorrência, ela saiu de casa às pressas para ajudar o ex-companheiro que estava com problemas no carro com os dois filhos do casal, mas nunca chegou ao destino. No dia seguinte, o corpo dela foi achado. O carro de Fernanda e o celular não estavam no local. Tudo apontou para um latrocínio, mas a polícia já admite possibilidade de homicídio.



