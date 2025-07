Protesto em Paraisópolis, em São Paulo, tem confronto com os policiais; agentes pedem reforços

Uma operação da Polícia Militar na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, teve confronto e tiroteio, nesta quinta-feira (10). Os números registrados até o momento em decorrência da operação, que começou na tarde do mesmo dia, são de um homem morto pelos agentes e três presos. As suspeitas são de que as manifestações, à noite, ocorram por conta dos confrontos que resultaram na morte do rapaz.



