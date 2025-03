Quadrilha especializada na zona sul de SP invade casa e leva R$ 60 mil, além de carros e moto

Câmeras mostram a ação de uma quadrilha especializada em assaltos a residências na zona sul de São Paulo. Os bandidos se dividem em grupos para entrar na casa. No local, moravam três chineses e um brasileiro. Todos foram rendidos por pelo menos dez assaltantes, foram ameaçados de morte e agredidos. Os bandidos ficaram lá por 3 horas e levaram mais de 60 mil reais em dinheiro, além de uma moto e quatro carros. Um deles foi abandonado perto do local do crime.



