Quadrilha extorque e ameaça vítimas em bairro voltado para prostituição no interior de São Paulo

A Polícia Civil realizou uma operação para desarticular um grupo criminoso que agia em um bairro em Campinas, no interior de São Paulo. A região é quase inteira voltada para a prostituição e a quadrilha estava agindo com extorsão e ameaças, chegando a levantar mais de R$ 1 milhão. Pelo menos 12 pessoas foram detidas, além de mulheres que trabalhavam como garotas de programa. Os clientes iam à casa de prostituição e lá, os donos passavam valores acima, obrigando-os a realizar pagamentos de quantias exorbitantes, ou seriam mantidos como reféns.



