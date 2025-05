Quem será a próxima vítima? Guerra entre famílias ciganas já provocou a morte de oito pessoas

Duas famílias ciganas travam uma guerra que já dura uma década e provocou a morte de ao menos oito pessoas. A cada novo crime, a família da vítima promete vingança. Esse ciclo de violência se repete há dez anos, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A vítima mais recente foi Kelvin Medeiros, genro do cigano que era o alvo do ataque. O assassinato teria sido uma resposta à morte de Cícero Oliveira, morto no interior de São Paulo. Cícero, por sua vez, era acusado de envolvimento na execução de um casal em Mogi das Cruzes. Agora, cresce o temor de novos ataques e as famílias já se perguntam quem será a próxima vítima.