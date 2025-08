‘Rainha do Tráfico’ e marido são mortos a tiros após terem casa invadida por criminosos

Um casal foi morto após ter a casa invadida por criminosos fortemente armados no Piauí. Homens encapuzados teriam arrombado o portão da residência e já entrado disparando na direção dos dois. Pedro não resistiu e morreu na hora, mas Fabrícia, esposa dele, tentou fugir e foi morta do outro lado da rua. A mulher era conhecida como a “Rainha do Tráfico”, tinha uma longa ficha criminal e já havia escapado de outros atentados. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi identificado. Uma pistola foi encontrada no local e vai ser periciada.



