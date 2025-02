Rapaz é morto pelas amigas da ex-companheira; suspeitas alegam legítima defesa

Daniel, de 33 anos, foi assassinado com golpes de faca em Cubatão, no litoral de São Paulo. As principais suspeitas do crime são Joice e Altamira, amigas da ex-companheira dele. Após o crime, as suspeitas se apresentaram na delegacia e confessaram tudo, porém, alegaram legítima defesa e contaram que Daniel havia descumprido a medida protetiva que a ex-companheira, Joyse, tinha contra ele.