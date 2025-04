Recém-nascida de 15 dias é sequestrada em Alagoas; polícia busca informações

Ana Beatriz Silva de Oliveira, com apenas 15 dias de vida, foi sequestrada em Novo Lino, Alagoas. A mãe esperava um ônibus quando quatro criminosos, três homens e uma mulher, a abordaram. O grupo, que estava em um carro preto, fugiu em direção a Pernambuco pela BR-101. A polícia divulgou imagens do carro para ajudar nas investigações, enquanto a busca pela criança continua. A mãe, em desespero, relatou que um dos sequestradores ameaçou atirar nela.



