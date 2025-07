Reinaldo Gottino entrevista ator de ‘Cidade de Deus’ que foi preso acusado de ter agredido um idoso

O apresentador do programa Cidade Alerta, Reinaldo Gottino, entrevistou o ator Rodrigo Oliveira, que atuou em produções famosas como ‘Cidade de Deus’ e ‘Sintonia’. O ator foi preso em um centro de detenção provisória em São Paulo, acusado de ter agredido um idoso na rua. A família de Rodrigo luta pela soltura do ator, que foi identificado, sem qualquer formalidade legal, por familiares da vítima enquanto andava na rua. Confira a entrevista na reportagem.



