Relato emocionante: mulher retoma a rotina após ser baleada em confronto entre polícia e criminosos

Sara Regina Cardoso, de 28 anos, escapou da morte no Rio de Janeiro. A mulher estava com o marido em um carro quando o casal se viu no meio de um confronto entre policiais e bandidos. Dois tiros atingiram Sara no intestino, e ela foi socorrida às pressas para o hospital. Ela precisou passar por cirurgia e, agora, em casa, tenta retomar a rotina.