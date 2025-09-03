Reviravolta: caminhoneiro encontrado morto em lago tinha se envolvido com mulher casada

O desaparecimento de um caminhoneiro teve uma reviravolta impressionante em Botucatu, no interior de São Paulo. Amaury, de 42 anos, havia saído para uma viagem de trabalho e nunca mais voltou. O caminhão dele foi encontrado incendiado, mas o desaparecimento passou a ser investigado como homicídio. Isso porque, quase um mês depois do sumiço, o corpo do Amaury foi encontrado em um lago com perfurações de bala e estava com uma pedra amarrada nos pés.



A polícia então descobriu que o caminhoneiro fazia parte de um triângulo amoroso. Ele teria se envolvido com uma mulher casada, e o marido dessa mulher, que também é caminhoneiro, teria descoberto tudo e planejado a vingança. As suspeitas de crime passional se confirmaram quando a polícia também descobriu que ele foi assassinado a tiros em uma casa onde o suspeito estacionava a carreta que ele usava no caminhão. O portão da residência tinha marcas de bala e foi pintado para despistar a polícia. O homem, de 35 anos, e a mulher, de 30, agora são procurados como os principais suspeitos do crime.



